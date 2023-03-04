Bülent Korkmaz'dan flaş itiraf

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Samsunspor'a yenildikleri maçtan sonra konuştu.

Korkmaz, şöyle konuştu:

"Maçın orta hakemi iyi bir yönetim sergilemedi diye düşünüyorum. Maalesef, penaltı pozisyonunda tam beş dakika penaltıyı inceledi. Sonunda buldu.

Yediğimiz ilk golde Azubuike'ye yapılan yüzde yüz bir faul vardı. İncelemeden maalesef golü verdi. Ben hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum.

Açık ve net söylemek gerekirse bu mağlubiyetin bir mazereti yok. Özellikle ön tarafın top tutmasını çok istiyordum. Çünkü nihayetinde hücuma çıkmamız için bu gerekli, ama oralarda çok top kaybımız oldu. İyi oynadığımızı düşünmüyorum."