Bülent Korkmaz Süper Lig'e geliyor. Kapı açıldı

Sahasında Tuzlaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig yarışında 2. sıradaki yerini koruyan Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Kazandığımız için mutluyuz. Süper Lig kapısı açıldı. Yalnızca içeri girmek kaldı" dedi.

Bülent Korkmaz Süper Lig'e geliyor. Kapı açıldı

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın genelinde iyi oynadıklarını vurguladı.
Maça iyi başlayan taraf olduklarını belirten Korkmaz, "İkinci yarı ise daha farklı olabilirdi. Stresten kaynaklı basit hatalar yaptık. Bazen stres oluyor. Önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz. Süper Lig kapısı açıldı. Yalnızca içeri girmek kaldı. Onun için bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki maçların bir tanesini kazanırız." ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH"
Korkmaz, oynayacakları son iki maçın çok zor olduğuna vurgu yaparak, "Göztepe savunma anlamında çok iyi, çok iyi sisteme sahip. Çok hızlı kontra atağa çıkıyor. İki günlük iznin ardından o maça hazırlanacağız. Önümüzde Göztepe ve Altınordu ile zor maçlar var. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşırız." diye konuştu.

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