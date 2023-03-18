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Bülent Korkmaz: Bugün doğru işler yapan bir görüntü sergiledik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Altay galibiyeti sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 19:07
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Bülent Korkmaz'dan flaş açıklamalar

Bülent Korkmaz: Bugün doğru işler yapan bir görüntü sergiledik
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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Altay'ı 3-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Oyun ve pozisyon olarak çok iyiydik. Yediğimiz golden başka pozisyon vermedik." dedi. Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Altay maçından iyi bir sonuçla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İyi bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Korkmaz, "Oyun ve pozisyon olarak çok iyiydik. Yediğimiz golden başka pozisyon vermedik. Savunmayı iyi yapan takıma karşı hücum gerçekleştirdik. Savunmadaki blokları doğru oyun ile aştık. Futbolcularımı kutluyorum." diye konuştu.

Maçın genelinde üstün olduklarına değinen Korkmaz, "İlk yarı, ikinci yarı oyunun hakimiydik, topun hakimiydik. Zaman zaman durağan oynadık ama futbolda hep aynı tempoda oynayamazsınız. Bugün futbol olarak doğru işleri yapan bir görüntü sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Alternatifli kadroya sahip olduklarına işaret eden Korkmaz, "Önümüzdeki hafta belki farklı kadro ile çıkacağız. Uzun süredir oynamayan Seyfettin Anıl'ı oynattık. Hepsine güveniyoruz ve inanıyoruz. Kaptanımız oynamadı. Gelecek hafta belki oynayacak. Sakat oyuncularımız var. Uzun bir yarışın içindeyiz ve sakatlıkları tamamen geçmeden oyuncularımızı riske atmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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