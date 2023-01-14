Bülent Korkmaz'dan flaş açıklama. Söz verdi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara'da Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Korkmaz şunları söyledi:

"Maçın başından sonuna kadar üstün olan, topun ve oyunun hakimi olan takımdık. Penaltı harici pozisyon vermedik. Çok pozisyona girdik. Oyundan da oyunculardan da memnunum.

Tek bir mevkide eksiğimiz kaldı. Transferde onu da tamamladığımız zaman herkes farklı bir Çaykur Rizespor görecek.

Yeni gelen transferler takıma çabuk uyum sağladı ve iyi oynadı. Önümüzdeki 17 maçı kazanabilecek güçteyiz."