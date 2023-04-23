Bülent Korkmaz'ın aklı Süper Lig'de

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Gençlerbirliği maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz'ın aklı Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-3 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, galibiyeti değerlendirdi.

"DİK DURMAMIZ GEREKİYOR"
Hücum anlamında çok etkili olduklarına değinen Korkmaz, "Maalesef yediğimiz gollerde çıkarken pozisyon hatası oldu. Bundan sonra oyuna değil sonuca bakmamız gerekir. Kazandığımız için mutluyuz. Sona doğru gidiyoruz. Önemli olan bunu devam ettirmek. Daha güçlü takımlarla oynayacağız. Güçlü, sağlam, dik durmamız gerekiyor." diye konuştu.

"SÜPER LİGİ ÇOK İSTİYORUZ"
Korkmaz, ligin kalan bölümünü maç maç düşündüklerini kaydederek, "Süper Ligi çok istiyoruz. Şehir, kulüp, biz, herkes çok istiyor. Bakıldığında avantajlıyız ama avantajı korumamız lazım. İnşallah istediğimiz hedefe ulaştığımız zaman daha detaylı konuşacağız. Öncelikle şu işimizi bitirelim." ifadelerini kullandı. (AA)

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