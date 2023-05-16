Bülent Korkmaz'ın gözü Süper Lig'de: Son çıkan biz oluruz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe beraberliği sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz'ın gözü Süper Lig'de: Son çıkan biz oluruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe karşısında aldıkları 3-3 beraberlik sonrası açıklamalarda bulundu. Korkmaz, kazanmak için geldikleri müsabakadan beraberlikle ayrılmalarının da önemli olduğunu söyledi.

"İNŞALLAH SON ÇIKAN BİZ OLURUZ"
Hafta başından beri çalıştıkları pozisyonlardan kalelerinde goller gördüklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu: "Bu beni daha da üzüyor ama geri dönüş iyi oldu. Özellikle sonradan gelen oyuncuların katkısı çok iyi oldu. Kaybetmedik ve son haftaya kaldı artık her şey. İnşallah son hafta Süper Lig'e çıkan takım biz oluruz. Göztepe'yi kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren baskıyla beraber savunma yapmayı çok iyi beceriyorlar. Duran toptan da hemen hemen tahmin ediyorum 7-8 maçta gol bulup maç kazandılar." (DHA)

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti Spor
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti