Bülent Korkmaz'ın gözü Süper Lig'de: Son çıkan biz oluruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe karşısında aldıkları 3-3 beraberlik sonrası açıklamalarda bulundu. Korkmaz, kazanmak için geldikleri müsabakadan beraberlikle ayrılmalarının da önemli olduğunu söyledi.

"İNŞALLAH SON ÇIKAN BİZ OLURUZ"

Hafta başından beri çalıştıkları pozisyonlardan kalelerinde goller gördüklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu: "Bu beni daha da üzüyor ama geri dönüş iyi oldu. Özellikle sonradan gelen oyuncuların katkısı çok iyi oldu. Kaybetmedik ve son haftaya kaldı artık her şey. İnşallah son hafta Süper Lig'e çıkan takım biz oluruz. Göztepe'yi kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren baskıyla beraber savunma yapmayı çok iyi beceriyorlar. Duran toptan da hemen hemen tahmin ediyorum 7-8 maçta gol bulup maç kazandılar." (DHA)