Bülent adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Bülent isminin anlamını araştırıyor. Peki, Bülent ne demek? Bülent isminin anlamı nedir?

BÜLENT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Bülent ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Güç ve kuvvet sahibi kimse.

- Eğik olmayan çam.

- Yüce yüksek, ala, ulu.

BÜLENT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Bülent ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Bülent ismini koymak caizdir.