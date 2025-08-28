Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 48. yaş gününü ayakkabı tasarımcısı sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile kutladı. Çift, 28 Ağustos 2025’te sosyal medya üzerinden paylaştıkları romantik pozlarla dikkat çekti. Arabacıoğlu, Instagram’da Şakrak için, “Sen ki başıma gelen en özel, en güzel şey. İyi ki! Nice kahkahalarımıza ve birlikte geçecek harika yaşlara” notunu yazdı.

Şakrak ise bu mesaja “Seni seviyorum” yanıtıyla karşılık verdi. İlişkileri, 2025’in ilk saatlerinde Şakrak’ın Instagram’da “Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!” notuyla paylaştığı fotoğrafla başlamıştı. Daha önce meslektaşı Burcu Kirman ile kısa süren bir ilişki yaşayan Şakrak, Arabacıoğlu ile olan birlikteliğini bu paylaşımla duyurdu.

Çiftin 16 yaş farkına rağmen doludizgin devam eden aşkları, sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan ikili, ilişkilerinin başlangıcını ve doğum günü kutlamasını romantik karelerle taçlandırdı.