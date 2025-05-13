Bülent Şakrak yeni aşkını ilan etti! Kendisinden 16 yaş küçük

Ünlü sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük aşkıyla gündeme geldi.

KENDİSİNDEN 16 YAŞ KÜÇÜK İSİMLE ANILIYOR

Kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman'a kaptıran Şakrak, bu sefer de gönlünü kendisinden 16 yaş küçük bir isime kaptırdı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile birlikte bir karesini paylaşarak aşkını ilan etti.

DUYGU ARABACIOĞLU KİMDİR?

Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun ayakkabı tasarımcısı olduğu biliniyor.

Ünlü oyuncunun yeni sevgilisi hakkında çok bilgi yokken Arabacıoğlu’nun İstanbul’da yaşadığı tahmin ediliyor. Öte yandan Duygu Arabacıoğlu’nun Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldığı biliniyor.