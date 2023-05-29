Bülent Şakrak yeni dövmesini gösterdi!

Oyuncu Bülent Şakrak, yakın arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil ile Bebek'te görüntülendi. Dövmesini gösteren ünlü oyuncu, ne anlama geldiğini anlattı.

Bülent Şakrak yeni dövmesini gösterdi!

Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, geçen haftalarda yeniden ayrılık iddiasıyla gündeme gelmişti.

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Birkaç ay önce ünlü çiftin mutlu evliliklerine nazar değmişti. Hatta boşanacakları uzun süre konuşulmuştu. Mutlu evlilikleriyle herkesin örnek gösterdiği Şakrak ve Düvenci çifti, yaşadıkları bu çalkantılı dönemden de çıktı.

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Son olarak Bülent Şakrak ve yakın arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün çocukları Ali ve Marsel ile Bebek’te görüntülendi.

İkiliden Şakrak, tişörtünün kolunu sıyırarak yeni dövmesini gösterdi. Bülent Şakrak "Şakrak kuşu şeklinde yeni bir dövme yaptırdım. Yalnız yaşayan, çok dayanıklı bir kuş bu. Rahmetli babamdan bize soyadı kaldı. Onun anısına yaptırdım. 11’inci dövmem oldu" dedi.

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Erkan Kolçak Köstendil’le birlikte ailece tatile çıkacaklarını da söyleyen oyuncu, “Asos tarafında yan yana evlerimiz var. Oraya gidip hem doğayla baş başa kalıyoruz hem de denize giriyoruz” dedi.

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