Bülent Şakrak yeni yıla kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle girdi! Sosyal medyadan tepki yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Bülent Şakrak yeni yıla kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle girdi! Sosyal medyadan tepki yağdı

Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini 15 dakikada bitiren Bülent Şakrak, boşanmanın ardından Esra Akpınar ile yeni bir ilişkiye başlamış, bu mutluluğu uzun sürmemişti. Şakrak kendisinden 22 yaş küçük bir başka ünlü isimle yeni bir aşka yelken açtı.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 2015 yılında evlenmiş, ancak 10 Temmuz 2023'te evliliklerini tek celsede son erdirmişlerdi.

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İHANET İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Boşanma sonrası ortaya atılan ihanet iddiaları, Şakrak'ın 'Maviye Sürgün' dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşmasından kaynaklandığı yönündeydi. Bu iddialara Şakrak, "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" diyerek yanıt vermişti. Esra Akpınar ile kısa süren birlikteliğin ardından ayrılık haberleri geldi.

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AŞKINI İLAN ETTİ

Bülent Şakrak, nihayet aradığı aşkı buldu. Kalbini 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman'a kaptırdı. Çift, yılbaşını Alaçatı'da kutladı. Şakrak, Kirman ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti. Gül emojisi ile birlikte "2025'e biz girdik Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın" mesajını yayınladı.

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O PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında "kız senden çok küçük abi", "hızına yetişilmiyor" gibi eleştiriler yer aldı.

BURCU KİRMAN KİMDİR?

Burcu Kirman, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kirman kariyerine tiyatro ile başladı. İlk kez 2020 yılında “Bay Yanlış” dizisinde Esra karakterine hayat verdi.

Kirman, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde Elisa karakterine hayat verdi.

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