Bülent Turan canlı yayında AKP’nin içindeki büyük krizi itiraf etti. Seçimden sonra konuşacağız!

Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gidecek. Bu kritik günde hem 13. Cumhurbaşkanı seçilecek hem de milletvekili seçimleri yapılacak.

Partilerin seçim hazırlıkları ve kampanyaları sürerken AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan CNN Türk canlı yayınında seçim süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KRİZİ DOĞRULADI. "SEÇİMDEN SONRA KONUŞACAĞIZ"

AKP içinde liste belirleme sürecinde yaşanan krizi doğrulayan Bülent Turan “Seçimden sonra konuşacağız" dedi.

AKP içinde büyük rahatsızlığa yol açtığı belirtilen kriz için Turan, "Seçimden sonra konuşacaklarımız var. 'Seni ben vekîl yaptım' diye arayan büyüklerimiz oldu. Yazlıktaki komşusunu, abisini, kardeşini vekil yapmak isteyenler oldu." ifadelerini kullandı.