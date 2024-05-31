Bülent Uygun istedi imzalar atıldı

Kaynak: AA
Bülent Uygun istedi imzalar atıldı

Sivasspor Murat Paluli'nin sözleşmesini uzattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, defans oyuncusu Murat Paluli'nin sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu sonunda kırmızı-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Murat Paluli’nin kontratının yenilenmesi konusunda futbolcu ile anlaşmaya varıldı.

Murat Paluli, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Murat Paluli'ye formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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