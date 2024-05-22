Bülent Uygun müjdeyi verdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, yeni sezon planlamasına başladıklarını duyurdu.

İyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla bir sezonu tamamladıklarını kaydeden Bülent Uygun, "Futbolcu kardeşlerim güzel bir başarı hikayesi yazdı. Hepsi teşekkürü hak etti. Gerek yeteneğini gerekse kazanma hırslarını ortaya koyarak bu kadar güzel puanlar aldılar." diye konuştu.

Uygun, yeni sezonla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti: "Basın sözcümüz Gökhan Karagöl, transfer komitesi ve gözlemciler, Sivasspor'un menfaati doğrultusunda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Güzel bir kadro kurarak yeni sezonda Sivasspor hayal ettiği, hedeflediği yolda yürüyecek."

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın takımda kalıp kalmayacağının sorulması üzerine Uygun, "Ali Şaşal Vural ile anlaşma yapıldı, takım içerisinde 4-5 futbolcuyla görüşmeler sürüyor. Takımda 9 kişinin de sözleşmesi devam ediyor. Bununla beraber anlaşılanlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.