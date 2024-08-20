Bülent Uygun'dan Rey Manaj açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Bülent Uygun'dan Rey Manaj açıklaması

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun yıldız oyuncuları Rey Manaj’a Süper Lig'in iki büyük kulübünden teklif olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor’un teknik direktörü Bülent Uygun, futbolcuları Rey Manaj’a Türkiye’den iki büyük kulübün ilgisi olduğunu ve bu kulüplerle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin yeniden başladığını ve tüm takımların yeni bir kadro kurma çabasında olduğunu belirtti. Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Uygun, “Kayserispor da kadrosunu korumaya çalışıyor. Transfer yasakları nedeniyle bazı zorluklar yaşıyorlar. Burak Yılmaz’ın antrenörlük kariyerinde ikinci sezonu. İyi bir takıma karşı deplasmanda galip gelmek bizim için sevindirici.” dedi.

Sivasspor’dan 17 oyuncunun ayrıldığını ve yerine 4 yeni ismin katıldığını belirten Uygun, transfer dönemi bitene kadar 2-3 oyuncu daha almayı planladıklarını ve altyapıdaki genç yeteneklerle kaynaştıracaklarını söyledi. Uygun, “Takımdan belki 1-2 kişi ayrılmak isteyebilir. Gelen oyuncular nedeniyle bazı yabancı oyuncular mutsuz olabilir. Menig ve Poungouras gibi oyunculara farklı teklifler var. Bu teklifleri değerlendireceğiz.” diye konuştu.

Rey Manaj’a Türkiye’den iki büyük kulübün ilgisi olduğunu belirten Uygun, “Onlarla da görüşüyoruz. Suudi ligi ile de görüşmeler devam ediyor. İstediğimiz rakamlar ve pozisyonlar olursa yönetimimiz değerlendirir. Ben kendisini kalacak gibi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Antrenman eksiğine rağmen bize iki maçta iyi katkı sağladı.” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu İkas Eyüpspor ile yapacakları maçın zorlu geçeceğini ifade eden Uygun, “Arda Turan’a antrenörlük hayatında başarılar diliyorum. Kendisi dünya çapında kulüplerde oynayarak Türkiye’nin gururu oldu. Çok kaliteli bir insandır. Türk futboluna büyük hizmetler etti. Ona da antrenörlük hayatında başarılar diliyorum. Eyüpspor iyi bir takım. Son maçta da bunu fazlasıyla gösterdiler. Zor bir maç olacak. Kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde kazanan taraf olup taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.” dedi.

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