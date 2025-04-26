Bülent Uygun’un vefat eden kızından yürek yakan sözler! Sosyal medyada gündem oldu

Bülent Uygun’un 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, şeker hastalığıyla mücadele ediyordu. Yoğun bakımda tedavi gören Almina, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında babası Bülent Uygun hakkında duygusal açıklamalarda bulunmuştu.

Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı vefat etti

Almina, programda babasını, “Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba oldu” sözleriyle tarif ederek, onun kendisine hem sevgi hem de destekle dolu bir hayat sunduğunu ifade etmişti. Bu sözler, vefatının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Almina Tude Uygun'un yakın zamanda babası hakkında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Babama aşığım. Benim babam eski bir futbolcu. Göğsümde babamın ilk kramponu var. İnanılmaz iyi bir baba. Yani 'alma-verme' dengesi de çok iyi. Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba. Ben Ağustos ayında şeker komasına girdim. Ve babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt vermedim. Onun o sevgisi, onun o sesi beni hayata bağladı. Bence sevgililer günü değil, sevdiğiniz insanlarla olduğunuz her gün sevgililer günü olabilir."

Spor camiası ve sevenleri, genç yaşta hayatını kaybeden Almina için başsağlığı mesajları paylaştı.