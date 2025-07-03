Bulgar Parlamentosu'nda bütçe gerginliği

Bulgaristan Parlamentosu’nda Başbakan Rosen Jelyazkov’un kabinesine yönelik üçüncü güven oylaması öncesi tansiyon yükseldi. 27 Haziran’da “Vazrajdane”, “Veliçie” ve M.E.Ç. partilerince meclise sunulan önergenin gerekçesi, hükümetin kamu maliyesini yönetmede başarısız kalması. “Vazrajdane” lideri Kostadin Kostadinov, “İktidar gerçek dışı verilerle hazırlanmış bir bütçeyle ülkeyi borç bataklığına sürüklüyor” diyerek tansiyonu arttırmıştı.

Muhalefet, hükümetin euro bölgesine giriş sürecini iç siyasette araçsallaştırdığını savunurken, iktidar partileri süreci “istikrara dönüş” olarak değerlendiriyor. Bütçedeki 2,6 milyar leva açık ve vergi gelirlerinin beklenenin altında kalması, yeni bir güncelleme ihtimalini gündeme taşıdı.

Maliye Bakanı Temenujka Petkova ise “2025 bütçesi yasal çerçevede hazırlandı ve büyüme beklentimiz yüzde 3. Enflasyon, Eurostat standartlarına uygun hesaplanıyor” diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Son oylamada olduğu gibi bu girişimin de başarısız olması bekleniyor. Ancak “Veliçie” ve M.E.Ç. temsilcileri yeni oylamalar için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Gözler 8 Temmuz’da AB Komisyonu’nun euro bölgesi kararı öncesi yapılacak oylamada olacak.