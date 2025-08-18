Bulgaristan cari işlem dengesinde sürpriz

Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre ülke, Haziran 2025’te 208,1 milyon avro cari fazla verdi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 74,1 milyon avro seviyesindeydi. Dokuz ay süren açık döneminin ardından fazla verilmesi, ekonomide dikkat çekici bir toparlanmaya işaret etti.

TURİZM GELİRLERİNİN GÜCÜ

Fazlanın en önemli kaynağı, 954,6 milyon avroya yükselen hizmetler kalemi oldu. Özellikle turizm ve taşımacılıktan elde edilen gelirler, Bulgaristan ekonomisini destekledi. Benzer bir durum Türkiye için de geçerli. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’nin cari açığında yaz aylarında görülen daralmanın en büyük nedeni yine turizm gelirleri oluyor.

MAL TİCARETİNDE ORTAK SORUN

Her iki ülkede de hizmet gelirlerindeki artış olumlu bir tablo çizse de mal ticaretinde sorunlar devam ediyor. Bulgaristan Haziran 2025’te 422 milyon avro dış ticaret açığı verirken, Türkiye’de de benzer şekilde yüksek enerji ithalatı dış ticaret açığının başlıca kaynağı olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, iki ülkenin ortak zorluklarından biri ihracat gelirlerinin ithalatı karşılamada yetersiz kalması.

GELİR TRANSFERLERİ VE İŞÇİ DÖVİZLERİ

Bulgaristan’da birincil gelir açığı 404,8 milyon avroya gerilerken, işçi dövizlerini de kapsayan ikincil gelir fazlası 80,2 milyon avroya düştü. Türkiye’de de yurtdışında yaşayan vatandaşların gönderdiği dövizler cari açığın kapanmasında önemli rol oynuyor. Özellikle Avrupa’daki Türkler, Türkiye için bu kalemde belirgin bir katkı sağlıyor.

TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR

Bulgaristan’ın deneyimi, turizm gelirlerinin cari dengeyi nasıl güçlü biçimde etkileyebildiğini bir kez daha gösteriyor. Türkiye için de benzer bir tablo söz konusu. Ancak her iki ülkenin dış ticaret açığını azaltacak yapısal adımlara ihtiyacı bulunuyor. Enerji bağımlılığının azaltılması, katma değerli ihracatın artırılması ve finansal kırılganlıkların kontrol altına alınması önümüzdeki dönemde belirleyici olacak.