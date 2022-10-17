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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ukrayna’ya silah verilmesine karşı çıktı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, “Güvenlik ortamının kötüleştiği bir dönemde ve yeni silahlar tedarik edilmeden Ukrayna’ya silah yardımının yapılması uzunca bir süre için ordumuzun savunma yetkinliklerini zedeleyecek.” dedi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 21:40
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ukrayna’ya silah verilmesine karşı çıktı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ukrayna’ya silah verilmesine karşı çıktı
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Radev, Novo Selo poligonunda, NATO içinde artan teyakkuz önlemleri bağlamında ülkede oluşturulan çok uluslu savaş grubuna yönelik düzenlenen törene katıldı.

Bulgaristan’ın daha önce aldığı bir parlamento kararına dayalı Ukrayna’ya silah verilemeyeceğini belirten Radev, şunları söyledi:

"Bulgar ordusu modernizasyonunu ertelemek için daha fazla bahaneye yer yok. Bulgar politikacılar, 30 yıldır kendi kafalarına orduda reformlar yapmaya çalışıyorlar ve sonucu biliyoruz. Ciddi kadro kısıtlamalarına gidildi, finansman yetersizliği ve yeni silah eksikliği yaşanıyor, (NATO kapsamında) işlevsel uyumumuz da sınırlı.

Güvenlik ortamının kötüleştiği bir dönemde ve yeni silahlar tedarik edilmeden Ukrayna’ya silah yardımının yapılması uzunca bir süre için ordumuzun savunma yetkinliklerini zedeleyecek."

Silahlı kuvvetlerin sorunlarının politize edilmemesi çağrısında bulunan Radev, “Bu konuda gerçek bir ulusal birlik içinde olmalıyız.” dedi.

- Ağır silah verme talebi reddedilmişti

Bulgaristan, daha önce 2 kez Ukrayna’ya "MiG-29" savaş uçakları ve "S-300" füzeleri gibi ağır silah verme talebini reddetmişti.

Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, son olarak 16 Ekim’de Ukrayna’dan uçaksavar sistemleriyle ilgili yeni bir yardım talebi geldiğini ve bu talebin Bulgaristan’ın kapasitesini aştığını bildirmişti.

Öte yandan parlamentoda grubu olan Demokratik Bulgaristan (DB) partisi, Meclisin 19 Ekim’deki ilk oturumunda, ülkenin Ukrayna’ya silah yardımında bulunmasına ilişkin karar tasarısı sunacaklarını duyurmuştu.

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