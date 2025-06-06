Bulgaristan ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü

Bulgaristan, 2025 yılının ilk çeyreğinde ekonomisini yüzde 3,1 büyüttü. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre, bu oran önceki çeyrekte yakalanan yüzde 3,4’lük iki yılın en yüksek büyüme hızından sonra hafif bir gerileme anlamına geliyor.

Ekonomideki yavaşlamanın temel nedeni net dış ticaretin olumsuz katkısı olarak gösteriliyor. İhracat yüzde 3,2 oranında azalma kaydederken, ithalat yüzde 4,6 ile daha hızlı arttı. Önceki çeyrekte ihracattaki düşüş yüzde 1,7, ithalattaki artış ise yüzde 2,2 seviyesindeydi. Bu durum dış ticaret dengesini bozarak büyümenin yavaşlamasına neden oldu.

Öte yandan, iç talep ekonominin güç kaynağı olmaya devam etti. Hanehalkı ve kamu harcamalarının canlı kalması, nihai tüketim harcamalarının yüzde 7,2 gibi yüksek bir oranda artmasına katkı sağladı. Bu rakam, bir önceki çeyrekte yüzde 5,8 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca, sabit sermaye yatırımları da belirgin şekilde yükseldi ve yüzde 7,9 artışla ekonomik büyümeyi destekledi. Bu durum yatırım ortamının güçlendiğini ve işletmelerin üretim kapasitesini artırma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Çeyreklik bazda değerlendirildiğinde, Bulgaristan ekonomisi yüzde 0,6 oranında büyüyerek önceki üç aylık dönemde kaydedilen yüzde 0,9 büyüme hızından daha düşük bir performans sergiledi.

Bulgaristan’ın büyüme dinamikleri, Avrupa Birliği’nin ekonomik genel görünümüne paralel seyrediyor. Özellikle ihracattaki düşüş, küresel piyasalarda yaşanan talep daralmasının ve tedarik zincirlerindeki zorlukların yansıması olarak yorumlanıyor.

Sonuç olarak, Bulgar ekonomisi 2025’in ilk çeyreğinde büyümeye devam ederken, dış ticaretin zayıf performansı ve artan iç talep arasındaki denge ekonominin seyrini belirliyor. Uzmanlar, büyümenin ikinci çeyrekte de bu seyrini koruyabileceğini ifade ediyor.