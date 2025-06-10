Bulgaristan inşaat ve sanayi üretiminde dalgalanma

Kaynak: Haber Merkezi
Bulgaristan inşaat ve sanayi üretiminde dalgalanma

Bulgaristan’da inşaat sektörü Nisan ayında yavaşlarken, sanayi üretiminde beş ayın en sert düşüşü yaşandı. Mevsimsel veriler ise ufak toparlanma sinyali verdi.

Bulgaristan’da inşaat sektörü yılın dördüncü ayında büyüme hızında yavaşlama yaşadı. Nisan 2025’te inşaat üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarken, bu oran Mart ayındaki yüzde 9’luk artışa kıyasla düştü. Söz konusu yavaşlamada altyapı projeleri ve özel inşaat faaliyetlerindeki büyümenin azalması etkili oldu. Ancak bina inşaatında hafif bir toparlanma gözlendi. Mevsimsel düzeltmeli aylık veriler ise inşaat üretiminin Nisan’da yüzde 0.7 azaldığını gösterdi.

Sanayi tarafında ise Bulgaristan’da üretim düşüşü beşinci ayda da devam etti. Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.4 azalarak 5 ayın en sert gerilemesini kaydetti. Madencilik ve taş ocakçılığı ile imalat sektörlerindeki üretim ciddi oranda düştü. Elektrik, gaz ve buhar üretiminde ise düşüş yavaşladı. Ancak mevsimsel düzeltmeli aylık bazda sanayi üretimi yüzde 0.8 artarak son yedi ayın ilk büyümesini gerçekleştirdi.

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