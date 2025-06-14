Bulgaristan, İran ve İsrail’deki vatandaşlarını uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Bulgaristan, İran ve İsrail’deki vatandaşlarını uyardı

Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, bölgede bulunan vatandaşlarına sınır ve ulaşım koşullarına dair dikkatli uyarılarda bulundu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail’deki vatandaşlarına bölgedeki hava sahalarının kapalı olması nedeniyle hava yoluyla çıkışın şu an mümkün olmadığını duyurdu. İran’dan çıkmak isteyen Bulgarlar, Azerbaycan üzerinden karayolu ile seyahat edebiliyor. Ancak bu geçiş için Azerbaycan makamlarından özel izin alınması gerekiyor. Söz konusu izin, Bulgaristan’ın Tahran Büyükelçiliği aracılığıyla sağlanabiliyor.

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Alternatif rotalar arasında Türkiye, Ermenistan ve Türkmenistan yer alıyor. Ermenistan'a vizesiz geçiş mümkünken, Türkmenistan için vize gerekiyor. Fakat İran’ın kara sınırlarının açık olduğuna dair resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

İsrail’de ise olağanüstü hal ilan edildi. Hava sahası kapalı ve ülkeyi terk etmek isteyenler için Haifa ve Aşdod limanlarından deniz yoluyla çıkışlar, 15 Haziran Pazar günü itibarıyla değerlendirilecek. Mısır’a geçiş için “Taba” sınır kapısı açık olsa da, Mısır içinde hareket etmek için vize ve özel izin şart. Ürdün’e geçiş de vizeyle mümkün, ancak hava sahasının kapalı olması nedeniyle havayoluyla çıkış yapılamıyor.

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