11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bulgaristan'dan Kırım köprüsü açıklaması

Bulgaristan'dan Kırım köprüsü açıklaması

Bulgaristan Başbakanı Gılıb Donev, Kırım adasını karaya bağlayan köprünün havaya uçurulmasında Bulgaristan’ın dahli olmadığını bildirdi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 17:35
Takip Et

Bulgaristan, Kırım köprüsünün imhasında dahli olmadığını bildirdi

Bulgaristan'dan Kırım köprüsü açıklaması
+
Aa
-

Donev, gazetecilere yaptığı açıklamada, köprüdeki patlamada kullanılan kamyonun Bulgaristan’dan hareket ettiğini öne süren Rus yetkililerinin iddialarını yalanlayarak, “Bulgaristan egemen bir devlettir, Bulgar vatandaşlarının güvenliği için risk oluşturan terörist ve düşmanca eylemler için ulusal toprakların kullanılmasına izin vermeyecektir.” dedi.

Donev, Bulgaristan'ın Kırım köprüsünün patlamasının hazırlanmasında herhangi bir suç ortaklığı olmadığını ve Rusya tarafından resmi olarak böyle bir suçlamanın yapılmadığını söyledi.

Bulgaristan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (DANS) konu ile ilgili inceleme yapması talimatı verdiğini aktaran Donev, yürütülen soruşturmanın savcılığa bildirildiğini, soruşturmanın sonuçları hakkında davayla ilgili yetkili makamlara bilgi verileceğinin de altını çizdi.

Rusya Federasyonu Soruşturma Genel Müdürü Aleksandar Bastrikin, patlayıcı taşıyan kamyonun Bulgaristan’dan hareket ettiğini ve Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Osetya, Krasnodar güzergahından geçtiğini öne sürmüştü.

Bu arada, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev bugün Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya cumhurbaşkanları ile birlikte Rusya'nın Ukrayna'daki büyük şehirleri bombalamasını kınadı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine bir zam daha geldi
1
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
4
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
5
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
6
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
7
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿İstanbul'un göbeğinde taraftar otobüsüne silahlı saldırı: Büyük olaylar, yaralılar var
﻿İstanbul'un göbeğinde taraftar otobüsüne silahlı saldırı: Büyük olaylar, yaralılar var
﻿İstanbul'un göbeğinde taraftar otobüsüne silahlı saldırı: Büyük olaylar, yaralılar var
﻿Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak
﻿Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak
﻿Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak
﻿17 yaşında tüfekle taksi gasp etti
﻿17 yaşında tüfekle taksi gasp etti
﻿17 yaşında tüfekle taksi gasp etti
﻿Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolara çıktı
﻿Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolara çıktı
﻿Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolara çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.