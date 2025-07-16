Bulgaristan maçının stadyumu belli oldu: Milliler 2,5 yıl sonra o şehirde

Kaynak: DHA
Bulgaristan maçının stadyumu belli oldu: Milliler 2,5 yıl sonra o şehirde

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Kasım ayında oynayacağı son iç saha maçında Bulgaristan ile Bursa'da karşılaşacak.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda, son olarak EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde 28 Mart 2023 tarihinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti.

Milliler, Bursa'da daha önce 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 karşılaşma oynadı. Bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.

A Milli Futbol Takımı, daha önce Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynadığı maçlarda 1998 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı, 2000 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Almanya'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etmiş, İrlanda Cumhuriyeti'ni de play-off turunda saf dışı bırakıp EURO 2000 finallerine katılmayı garantilemişti.

Öte yandan Milliler, Bulgaristan müsabakasından 3 gün sonra, 18 Kasım Salı günü gruptaki son maçını deplasmanda İspanya ile yapacak. Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

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