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Bulgaristan Rusya, Ukrayna’ya açtığı savaşa son vermeli

Bulgaristan hükümeti, Polonya’nın Przewodow köyüne füze düşmesine tepki göstererek, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşa son vermesi gerektiğini bildirdi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 09:48
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Bulgaristan Rusya, Ukrayna’ya açtığı savaşa son vermeli

Bulgaristan Rusya, Ukrayna’ya açtığı savaşa son vermeli
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AA'da yer alan habere göre, Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna sınırındaki Polonya’nın Przewodow köyüne füze düşmesi değerlendirildi.

Açıklamada, "Bulgaristan, iki sivil vatandaşının hayatına mal olan Polonya’daki patlamadan dolayı son derece endişeli." dedi.

Gelişmelerin dikkatle izlendiği kaydedilen açıklamada, "NATO ve Avrupa Birliği bizim ortak gücümüzdür. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşa son vermesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise yaptığı yazılı açıklamada, "Polonya’daki bu olay can kaybına neden olmakla birlikte tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebilir. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın alanının genişletilmesine neden olabilir." uyarısında bulundu.​​​​​​

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