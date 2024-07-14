Bulgaristan-Türkiye sınırında yangın! Korkutucu boyuta ulaştı

Gece karanlığında alevlerin büyüklüğü daha da belirgin hale geldi. Cumartesi sabahı Bulgaristan'da çıkan yangın, Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerlemeye devam ediyor.

Rüzgârın etkisiyle zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşan alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden de görülebiliyor. Yangının sürdüğü bölgeye en yakın köyler olan Büyükismailçe ve Uzgaç, adeta alevlerin ışığıyla aydınlandı. Bulgaristan'da geniş bir alana yayılan yangın, büyüklüğünü gözler önüne seriyor.