A Milli Takımımız yarın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan ile Vasil Levski Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulgaristan Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov, agresif oynayarak Türkiye'ye zorluk çıkarmak istediklerini belirtti.

"AGRESİF OLMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Dimitrov şunları söyledi:

"Türkiye'ye karşı kesinlikle yoğun bir maç olacak. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Agresif olmayı düşünüyoruz. Kesinlikle Türkiye'yi zor durumda bırakmak istiyoruz oyunumuzla.

"TAKIM OLARAK BAKIYORUZ"

Türkiye'de birçok yıldız var. Bireysel bakış açısı doğru olmaz. Takım olarak bakıyoruz. Türkiye'nin çok güçlü bir genç takımı var. 7-8 ay önce karşılaştık. Aynı taktiği uyguladık. Takım olarak baktığımız için kazandık."