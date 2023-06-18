Varna Belediye Başkanı Ivan Portnih'in Trabzonspor aşkı

Trabzon Ticaret Borsası tarafından Bulgaristan'a yapılan gezide Varna Belediye Başkanı Ivan Portnih'e Trabzonspor forması hediye edildi.

Varna Belediye Başkanı Ivan Portnih'in Trabzonspor aşkı

Editör: Ufuk Cingöz

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından Bulgaristan’a düzenlenen iş ve inceleme gezisinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Trabzon TSO ve Of TSO Başkanları ile TTB Meclis üyelerinin de yer aldığı görüşmenin ardından Varna Belediye Başkanı Ivan Portnih’e adına yazılı Trabzonspor forması hediye edilmek istendi.

Formayı bulunduğu çantadan çıkarıldığı sırada bunu fark eden Varna Belediye Başkanı Portnih bir anda “Trabzonspor, Trabzonspor” diye seslenmeye başladı.

Türk heyetinde yer alanların, “Dışarıda şehrimizin adı Trabzon’dan daha çok Trabzonspor olarak bilindiği gerçeğini bir kere daha yaşadık.” söylemleri arasında, Trabzonspor hayranı olduğunu belirten Belediye Başkanı Ivan Portnih’e adına yazılı bordo-mavili forma, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan tarafından takdim edildi.

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