Bulgaristan ve Romanya'yı panter korkusu sardı

Bulgaristan ve Romanya'da günlerdir süren kara panter paniği, Bulgar uzmanların yaptığı açıklamalarla farklı bir boyut kazandı. Uzmanlar, bölgede görüldüğü iddia edilen hayvanın aslında büyük bir köpek olabileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Şumen Platosu'na giriş yasağı kaldırıldı.

Bulgaristan Bilimler Akademisi Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden zoolog ve üniversite profesörü Stoyan Lazarov, Nova TV'ye yaptığı açıklamada, delil olarak sunulan pençe izinin büyük bir köpeğe ait olabileceğini ifade etti. Lazarov, bölgede kaçan bir kara panterin varlığını doğrulayacak sağlam bir kanıtın bulunmadığını vurguladı.

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GÖRÜNTÜLER VE DAVRANIŞLAR KÖPEĞİ İŞARET EDİYOR

Profesör Lazarov, hayvanı gösterdiği iddia edilen ve geniş yankı uyandıran videonun gerçekliği konusunda da şüphelerini dile getirdi. Eğer hayvan esaret altında büyümüşse, vahşi avcılığa uyum sağlamasının zor olduğunu belirten Lazarov, bunun yerine yerleşim yerlerine yakın, tavuk, sokak köpeği veya kedi gibi kolay yiyecek kaynaklarını tercih edeceğini savundu.

Lazarov'a göre, böyle bir hayvanın yoğun ormanlarda saklanması için çok az nedeni bulunuyor; aksine yiyeceğe daha kolay erişebileceği köy ve kasabalara yakın kalmayı tercih edeceği düşünülüyor. Ayrıca, hayvanın kışkırtılmadıkça insanlara saldırmayacağını ve yakalanması durumunda en iyi seçeneğin bir hayvanat bahçesine yerleştirilmesi olacağını ifade etti.

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RUSE'DEN GİURGİU'YA UZANAN GİZEMLİ İZLER

Kara panterin ilk olarak 2025 Haziran'ının başlarında Bulgaristan'ın Ruse şehrinde görüldüğü bildirilmişti. Hayvan, son haftalarda Şumen Platosu'nda yoğun bir şekilde aranmış, bir sürücü aracının yanından geçtiğini iddia etmişti. Bulgar yetkililer, yerel ekipler tarafından son bir haftadır yapılan günlük kontrol ve izlemelere rağmen, kara panterin herhangi bir fiziksel iz bırakmadığını belirtti.

29 Haziran 2025 tarihinde, saat 15:55'te, Romanya'nın Giurgiu Polisi'ne gelen 112 çağrısında, Puieni köyünde yaklaşık üç saat önce, Bulgaristan'dan kaçan pantere ait olabilecek vahşi bir hayvana ait izler görüldüğü ihbar edildi. Daha sonra, pazar gecesinden pazartesiye geçen gece, Giurgiu Belediyesi'nin Istru bölgesinde panterin varlığını bildiren başka bir çağrı yapıldı. Bu çağrı, Giurgiu İl Jandarma Komutanlığı'na yönlendirildi ve yapılan kontrollerde herhangi bir net sonuç elde edilemedi.

Giurgiu İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olay yerine ulaşan jandarmalar, arayan kişinin tarif ettiği hayvanın bölgede bulunmadığını tespit etti. Ayrıca başka hiçbir iz veya emareye rastlanmadı" denildi.