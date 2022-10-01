Bulgaristan yarın erken genel seçime gidiyor.

Merkez Seçim Komisyonu, yurt içinde 9 bin 400, yurt dışında 290 yerde oy verme sürecinin dijital şekilde yapılacağını açıkladı.

Anketlere göre en az 8 siyasi güç Bulgaristan Parlamentosuna girebilir

Seçim kampanyasının başında yapılan anketler, yüzde 4'lük giriş barajını aşarak en az 8 siyasi gücün Bulgaristan Parlamentosuna girebileceğini gösterdi.

Seçimlerde en çok oyu, ülkeyi geçen yıla kadar kısa aralıklarla 12 yıl yöneten eski Başbakan Boyko Borisov’un partisinin alması bekleniyor.

Türkiye'de 166 seçim noktası kurulacak

Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi de seçim yarışında. Hareketin parlamentoda en büyük 4 gücün arasına yerleşeceği beklentisi hakim.

Türkiye'de oy kullanma hakkı olan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenlerinden yüksek katılım bekleniyor. Türkiye’de 166 seçim noktası kurulacak.