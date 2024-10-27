Bulgaristan’da 7’nci kez erken seçim yapılıyor

Bulgaristan vatandaşları, 27 Ekim 2024 tarihinde, 2021 yılından beri süren siyasi belirsizlik ve hükümet kurma krizleri nedeniyle yedinci kez erken seçimde oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan vatandaşları da sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Süleymanpaşa İlkokulu'na giderek oylarını kullandı.

Seçim süreci kapsamında, Bulgaristan'ın yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik sandık kurma uygulaması bu yıl da gerçekleşirken, okula oy kullanmaya gelen vatandaşlardan kimisi dijital ortamda oyunu kullandı kimi vatandaşlar da normal sandık uygulamasına giderek oyunu kullandığı pusulayı sandığa attı.

Bulgaristan'da son üç yılda siyasi istikrar sağlanamadı. Bu nedenle sıkça başvurulan erken seçimler, ülkede önemli bir gündem oluşturuyor. Bu seçimlerin Bulgaristan'ın gelecekteki siyasi yapısı üzerinde önemli bir etki oluşturması bekleniyor. Tekirdağ'da oy kullanan çifte vatandaşlar, ülkedeki siyasi belirsizliğin sona ermesi ve hükümetin kurulması isteğinde bulundu.