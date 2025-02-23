Bulgaristan’da euro karşıtları başkenti karıştırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Bulgaristan’da euro karşıtları başkenti karıştırdı

Bulgaristan'da Euro'ya geçiş sürecine karşı çıkan aşırı sağcı gruplar, Sofya'daki AB temsilciliği önünde şiddetli protestolar düzenledi. Göstericiler bina önünde ateş yakarak Molotof kokteylleri ve yumurtalar fırlattı. Polis müdahalesinde altı kişi gözaltına alınırken, on polis memuru yara

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, ülkenin Euro’ya geçiş planına karşı çıkan aşırı sağcı protestocular AB temsilciliği önünde olaylar çıkardı. Göstericiler bina girişinde ateş yakarken, binanın cephesine kırmızı boya döktü. Molotof kokteylleri ve yumurtalar fırlatan gruba polis sert müdahalede bulundu. Yetkililer, olaylar sırasında altı protestocunun gözaltına alındığını ve on polisin yaralandığını açıkladı.

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Protestoların arkasında, Avrupa Birliği ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen aşırı sağcı ve Rusya yanlısı Vasrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi bulunuyor. Parti liderleri, Euro’nun Bulgaristan ekonomisini zayıflatacağını ve ülkenin ulusal egemenliğini kaybedeceğini öne sürerek, Bulgar levasının korunması için referandum yapılmasını talep etti.

Bulgar hükümeti ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Sofya yönetimi, Euro Bölgesi’ne katılım sürecini hızlandırmayı hedefliyor. 2007’den beri AB üyesi olan Bulgaristan’ın, planlandığı gibi 2026’da Euro’ya geçmesi bekleniyor.

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