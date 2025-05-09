Bulgaristan’da fabrika çarkları durdu: Komşuda enerji krizi

Bulgaristan’da sanayi sektöründe çarklar durma noktasına geldi. Artan enerji fiyatları, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve yüksek enflasyon nedeniyle pek çok sanayi kuruluşu üretimlerini geçici olarak askıya aldı. Başkent Sofya’dan ülkenin doğusundaki Burgaz limanına kadar uzanan sanayi kuşağında faaliyet gösteren birçok fabrika, üretim süreçlerini ya tamamen durdurdu ya da ciddi oranda yavaşlattı. Bu durum ülkenin ekonomik büyümesini tehdit eden ciddi bir kriz haline geldi.

Bulgaristan Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu, enerji fiyatlarının sadece son üç ayda yüzde 70’in üzerinde arttığını ve birçok işletmenin bu maliyeti karşılayamayacak duruma geldiğini açıkladı. Özellikle ağır sanayi, çimento, çelik ve metal işleme gibi yüksek enerji tüketimli sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalar, bu yükselişten en fazla etkilenen kesim oldu.

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ENERJİ KRİZİ, ÜRETİMİ NEREDEYSE DURDURDU

Sanayi kuruluşları, enerji maliyetlerindeki artışa karşı çeşitli tasarruf önlemleri alsa da, birçok şirket için bu yeterli olmadı. Bazı fabrikalar haftanın yalnızca belirli günlerinde üretim yaparken, bazıları ise tamamen kapılarını kapattı. Üretim kapasitesi yüzde 30’un altına düşen tesislerin çoğu, işçi çıkarımı seçeneğini gündeme aldı. Bu da ülkede işsizlik oranının artmasına yol açtı.

Bulgaristan Enerji Bakanlığı, ülkedeki sanayi kuruluşlarının enerjiye erişimini kolaylaştırmak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını duyurdu. Ancak bu düzenlemelerin kısa vadede etkili olması beklenmiyor.

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HAMMADDE TEMİNİNDE DE SORUNLAR YAŞANIYOR

Enerji krizinin yanı sıra hammadde temininde yaşanan güçlükler de üretimi sekteye uğratıyor. Özellikle ithalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, lojistik maliyetlerin artması ve tedarik zincirinde yaşanan gecikmeler nedeniyle üretim planlarını revize etmek zorunda kaldı. Çin ve Almanya gibi ülkelerden gelen ham maddelerin sevkiyatında gecikmeler yaşanıyor. Bu da üretim zincirinin bütün halkalarını etkileyerek, maliyetleri daha da artırıyor.

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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE BÜYÜK DARBE

Sanayi krizinden en fazla etkilenen kesim, Bulgaristan’daki küçük ve orta ölçekli işletmeler oldu. Finansal rezervleri sınırlı olan bu işletmeler, yükselen enerji ve hammadde fiyatlarına karşı yeterince direnç gösteremiyor. Birçok KOBİ, iflasın eşiğinde olduğunu bildiriyor. Sanayi dernekleri, hükümetten acil destek talep ediyor.

Bulgaristan Ticaret Odası, 2025’in ikinci yarısına kadar yüzlerce küçük fabrikanın kapanabileceğini ve bunun da üretimde kalıcı kayıplara yol açacağını belirtti.

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AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN DESTEK ARAYIŞI

Bulgaristan hükümeti, Avrupa Birliği ile temas kurarak enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve üreticilere destek sağlanması için fon arayışına girdi. Sofya yönetimi, AB Enerji Dayanışma Mekanizması kapsamında enerji desteği talebinde bulundu. Ayrıca Bulgaristan’ın Karadeniz üzerinden doğal gaz ithalatını artırmak amacıyla Azerbaycan ve Türkiye ile temaslarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

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EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Yaşanan bu gelişmeler, Bulgaristan Merkez Bankası’nın 2025 yılı ekonomik büyüme tahminlerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Önceki tahminlerde yüzde 2,1 oranında büyüme beklenirken, bu oran yüzde 0,9’a düşürüldü. Enflasyonun da yıl sonuna kadar çift haneli seviyelerde kalacağı belirtiliyor. Uzmanlar, sanayi üretiminde toparlanmanın 2026’dan önce gerçekleşmesinin zor olduğunu vurguluyor.