Bulgaristan'da ihracat düşerken iç talepte artış yaşandı

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün öncü verilerine göre, ülke ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1 büyüdü. Bu oran, 2024’ün son çeyreğinde kaydedilen yüzde 3.4’lük iki yılın en yüksek büyüme seviyesinin hafif altında kaldı. Büyümedeki bu yavaşlamada dış ticaretin olumsuz etkisi öne çıktı. İhracat yüzde 3.4 oranında gerileyerek, önceki çeyrekteki yüzde 1.7’lik düşüşün daha da altına indi. Aynı dönemde ithalat yüzde 6.2 oranında arttı. Bu durum, net ticaretin büyümeye negatif katkı yapmasına neden oldu.

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İÇ TALEPTE HIZLI CANLANMA

Buna karşılık iç talep güçlü bir toparlanma gösterdi. Nihai tüketim harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 artış göstererek bir önceki çeyrekteki yüzde 5.8’lik artışı geride bıraktı. Hanehalkı harcamalarının yanı sıra kamu harcamalarının da bu büyümede etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca, sabit sermaye yatırımlarında da önemli bir iyileşme görüldü. 2024'ün son çeyreğinde yalnızca yüzde 0.8 oranında artan gayrisafi sabit sermaye oluşumu, bu çeyrekte yüzde 6.1’e yükseldi. Bu artış, özellikle altyapı yatırımları ve sanayi üretimindeki toparlanmayı yansıtıyor.

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ÇEYREKLİK BÜYÜMEDE DE GERİLEME VAR

2025’in ilk üç ayında, Bulgaristan ekonomisi çeyrek bazda yüzde 0.6 büyüdü. Bu oran, 2024’ün son çeyreğinde kaydedilen yüzde 0.9’luk büyümenin gerisinde kaldı. Bu yavaşlama, net ticaretin etkisiyle dış talepteki zayıflamadan kaynaklandı. Ancak iç tüketim ve yatırım kalemlerindeki pozitif seyir, ekonominin genel görünümünde iyimserliği korudu.