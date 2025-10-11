Dünya Kupası Elemeleri’nde A Millî Takımımız, tarihte deplasmanda hiç yenemediği Bulgaristan’ı Sofya’da 6-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. İlk yarıyı 1-1’le geçen Bizim Çocuklar, ikinci yarıda fırtına gibi esti. 6-1'lik sonuçla puanını 6'ya yükselten Ay Yıldızlılar, Gürcistan maçı öncesi moral buldu. Türkiye, Bulgaristan deplasmanında çıktığı 11'inci karşılaşmada ilk kez gülerek ayrıldı. Milliler bu mücadeleye kadar çıktıkları 10 maçta 3 beraberlik alırken 7 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

KAZAKİSTAN'DAN SONRA BULGARİSTAN

Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden Türkiye, Haziran 2005'te 6-0 kazanılan Kazakistan karşılaşmasından bu yana Dünya Kupası elemelerindeki en farklı deplasman galibiyetini aldı.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE İLK 11'LER

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem

BULGARİSTAN 1-6 TÜRKİYE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük çaldı ve mücadeleye Bulgaristan başladı.

ORKUN'UN ŞUTU DİREĞE TAKILDI

8' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunda top üst direkten dışarı çıktı.

ARDA GÜLER & HAKAN ÇALHANOĞLU İŞ BİRLİĞİ GOLÜ GETİRDİ

10' GOL! Hakan Çalhanolu ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Arda Güler şutunda Mitov'u avlayarak A Milli Takımımız'ı 1-0 öne geçirdi.

BULGARİSTAN HEMEN CEVAP VERDİ

13' GOL! Bulgaristan beraberlik golünü buldu. Krilov'un şutunda Zeki Çelik'ten seken top ağlarımızla buluştu.

BULGARİSTAN KRILOV İLE 2. GOLE YAKLAŞTI

27' Zeki Çelik'ten sıyrılarak kendine şut açısı yaratan Krilov, kalemizde tehdit yarattı. İlk golün sahibi Krilov'un sert şutunda top direğin az farkla yanından dışarı gitti.

TERS VURUŞ AZ KALSIN GOL OLUYORDU

34' Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına doğru çevirdiği tehlikeli topta Kraev'in ters vuruşu, az kalsın Bulgaristan kalesine gol olacaktı.

HAKAN KALEYİ YOKLADI

40' Hakan Çalhanoğlu uzaklardan sert bir şut çekti. Kaleci Mitov, üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

İLK YARI SONUCU: BULGARİSTAN 1-1 TÜRKİYE

SOYUNMA ODASINDAN GOLLE DÖNDÜK

49' GOL! Kenan Yıldız'ın baskısında Popov ters bir vuruşla kaleci Mitov'un üzerinden topu ağlara gönderdi.

KENAN YILDIZ FARKI 2'YE ÇIKARDI

52' GOL! Arda Güler'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kenan Yıldız rakibinden sıyrılarak çektiği şutta ağları havalandırdı. İkinci yarının başında millilerimiz üst üste bulduğu gollerle farkını ortaya koydu.

KENAN YILDIZ BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI

56' GOL! Kenan Yıldız sol çaprazda bir kez daha bire bir yakaladı ve rakibinden sıyrılarak uzak köşeye düzgün bir vuruşla Mitov'u çaresiz bıraktı.

ZEKİ ÇELİK'İN KAFA VURUŞUYLA 5. GOL GELDİ

65' GOL! Arda Güler'in kornerden arka direğe ortasında Zeki Çelik yaptığı kafa vuruşuyla farkı 4'e çıkardı.

CAN UZUN OYUNA GİRER GİRMEZ TEHLİKE YARATTI

75' Arda Güler'in yerine oyuna giren Can Uzun ceza sahasının önünde rakibinden sıyrılıp dengesini kaybederken zor açıdan sürpriz bir şut çıkardı. Top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

GOL PERDESİNİ İRFAN CAN KAPATTI

90+2' GOL! Oğuz Aydın'ın asistinde İrfan Can Kahveci gol perdesini kapatan isim oldu.