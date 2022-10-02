Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimin galibi Borisov

Bulgaristan'da seçmenler, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik zorluklar nedeniyle son 18 ayda dördüncü kez genel seçimlerde oy vermek üzere sandık başına gitti.

Sandıkların 20.00'de kapanmasının ardından sandık çıkış anketleri yayımlandı.

Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi GERB ilk sırada bitirdi.

SİYASİ KRİZ

Bulgaristan’da 22 Haziran'da Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümetinin mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesi ile düşmesinin ardından hükümet krizi baş göstermişti. Hükümetin düşmesinin ardından parlamentoda en çok milletvekiline sahip partilere sırasıyla hükümeti kurma görevi verilmişti. Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, son olarak hükümeti kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) vermişti.

BSP’nin 7 günlük süre içinde hükümeti oluşturamaması nedeniyle Radev, erken genel seçimlerin 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesine ilişkin kararnameyi imzalamış ve parlamentoyu feshederek geçici başbakanın ve bakanların isimlerini açıklamıştı. Gılıb Donev, göreve başlayacak hükümet için başbakanlık koltuğuna atanmıştı.

Radev, daha önce sırasıyla hükümeti kurma görevini Değişime Devam Partisi’ne (PP), eski Başbakan Boyko Borisov’un Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi’ne vermişti.

Bulgaristan’da geçtiğimiz yıl üç kez genel seçimler için sandık başına gidilmiş, Petkov hükümeti 13 Aralık 2021 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlamıştı.