Bulgaristan'da scooter kuralları sıkılaşıyor

Bulgaristan’da son dönemde elektrikli scooterlarla yaşanan trafik kazalarının artması, yerel yönetimleri ve siyasi liderleri harekete geçirdi. DPS-NOVO NAÇALO partisinin lideri ve meclis grubu başkanı Delian Peevski’nin çağrısıyla birlikte ülkedeki tüm belediyeler yeni kısıtlamaları yürürlüğe koymaya başladı.

Peevski, elektrikli scooter kullanımındaki kontrolsüz artışın ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açtığını belirterek bu konuda yasa değişikliği ve yerel düzeyde denetimlerin artırılması çağrısında bulundu. Sadece son birkaç gün içinde meydana gelen onlarca kazada, ağır yaralanan çocuklar ve hayatını kaybeden bir erkek vatandaş dikkat çekti.

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BELEDİYELER HIZLI ÖNLEM ALDI

Peevski’nin çağrısını takiben DPS-NOVO NAÇALO’ya bağlı tüm belediyeler hızla düzenlemelere gitti. Başkent Sofya dahil olmak üzere çok sayıda yerel yönetim, elektrikli scooter kullanımını sınırlandıran yeni yönetmelikler yayımladı. Bu yönetmeliklere göre scooter’ların ana caddelerde, kaldırımlarda, yaya bölgelerinde, parklarda ve bahçelerde kullanımı tamamen yasaklandı.

Ayrıca scooter kullanıcıları için azami hız sınırı 25 kilometreye indirildi, 16 yaş altındaki kişilerin kullanması yasaklandı ve koruyucu ekipman takma zorunluluğu getirildi. Her belediye, denetim sürecinden sorumlu bir başkan yardımcısı görevlendirerek düzenlemelerin uygulanabilirliğini artırmayı hedefliyor.

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“GÜVENLİ BİR BULGARİSTAN İÇİN BİRLİKTEYİZ”

Delian Peevski, yaptığı açıklamada, bu düzenlemelerin siyasi bir kampanya değil, tamamen halkın güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. “DPS-NOVO NAÇALO olarak vatandaşlarımızın hayatı ve sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Avrupa standartlarında bir Bulgaristan için bu adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

Peevski’nin liderliğinde başlatılan bu girişim, yalnızca partiye bağlı belediyelerde değil, ülke genelinde yankı uyandırarak birçok bağımsız belediyeyi de benzer adımlar atmaya yönlendirdi. Yeni düzenlemelerle birlikte elektrikli scooter kazalarının önemli ölçüde azalması bekleniyor.