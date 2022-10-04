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Bulgaristan’da silah fabrikasında patlama: 3 işçi öldü

Orta Bulgaristan’da bulunan Kazanlık şehrindeki Arsenal silah fabrikasının mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 3 işçi öldü, 3 işçi ise yaralandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 14:51
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Bulgaristan’da silah fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi öldü

Bulgaristan’da silah fabrikasında patlama: 3 işçi öldü
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Görgü tanıklarının açıklamalarına dayandırılan haberlerde, öğle saatlerinde fabrikanın 112 No'lu atölyesindeki patlamanın çok güçlü olduğu ve çıkan dumanların dakikalar içinde yayıldığı belirtildi.

İftaiye ekiplerinin kaza bölgesine doğru yola çıktığı aktarıldı.

Arsenal silah fabrikasındaki olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Aynı fabrikada geçen yıl çıkan yangında da bir işçi hayatını kaybetmişti.

Son yıllarda ülkenin Kazanlık, Gorni Lom, Lovnidol, Petolıçkata, Kostenetz, Mıglij ve İgonovo’daki çeşitli silah fabrikaları ve mühimmat depolarında meydana gelen çok sayıda kazada 20 kişi ölmüştü. (AA)

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