Bulgaristan'da tarihi narkotik operasyon

Kaynak: Haber Merkezi
Bulgaristan'da tarihi narkotik operasyon

Bulgaristan’da Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği iki ayrı baskında, satışa hazır 2 kilodan fazla fentanil ele geçirildi.

Bulgaristan’da Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP), ülke tarihinin en büyük fentanil operasyonunu gerçekleştirdi. Tırgovişte ve Montana kentlerinde yapılan iki ayrı baskında toplam 2,18 kilogram fentanil ele geçirildi. Operasyonların ardından iki kişi tutuklandı.

Yıl içinde, 24 Haziran’da Tırgovişte’de yakalanan zanlının, bir yılı aşkın süredir takipte olduğu ve Varna bölgesinin ana tedarikçilerinden biri olduğu açıklandı. İkinci operasyon ise 26 Haziran’da Montana’da düzenlendi. Burada yakalanan şahsın üzerinde 1,141 kilogram fentanil bulundu.

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GDBOP Direktörü Boyan Raev, fentanilin artık Bulgaristan uyuşturucu pazarında yer edinmeye başladığını ve bu sürecin DEA ile yakın iş birliği içinde takip edildiğini ifade etti. Raev, ele geçirilen maddenin sokakta satışa hazır halde bulunduğunu da vurguladı.

GDBOP yetkilisi Emil Borisov, fentanilin eroinden daha ucuz ama çok daha ölümcül olduğunu belirterek, bu nedenle kurum çalışanlarına özel güvenlik talimatları yayımlandığını açıkladı.

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