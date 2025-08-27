Bulgaristan'da turizm rekor üstüne rekor kırıyor: Yabancı ziyaretçi sayısı dudak uçuklattı

Bulgaristan'ın turizm istatistikleri, 2025 yaz sezonunun en sıcak ayında beklentileri aştı. Ülkeye gelen yabancı turist sayısı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.6 oranında artış göstererek 2 milyon 4 bin 700 kişiye ulaştı. Bu yükseliş, Haziran ayında yaşanan yüzde 3.1'lik düşüşün ardından gelen önemli bir toparlanma olarak kayıtlara geçti.

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü'nun paylaştığı veriler, tatil, kültürel gezi, akraba ziyareti ve iş seyahati gibi tüm seyahat amaçlarında bir önceki yıla kıyasla kayda değer bir artış olduğunu ortaya koydu. Turizmin ülke ekonomisindeki kritik rolü düşünüldüğünde, bu veriler olumlu bir ekonomik gösterge olarak yorumlandı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN GELEN ZİYARETÇİLER ÇOĞUNLUKTA

İstatistikler, Bulgaristan'a yönelik turist akınının büyük bölümünün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden geldiğini açıkça gösterdi. Temmuz ayındaki toplam ziyaretçilerin yüzde 54.6'sını AB vatandaşları oluşturdu. Bu oran, Bulgaristan'ın AB üyeliğinin turizm sektörüne sağladığı entegrasyon ve kolay seyahat avantajlarını da gözler önüne serdi.

KOMŞU LİSTENİN BAŞINDA

AB içindeki ziyaretçi dağılımına bakıldığında, Bulgaristan'ın komşusu Romanya açık ara en büyük paya sahip çıktı. Toplam ziyaretçilerin yüzde 28.1'i Romanya'dan gelirken, bu ülkeyi yüzde 16.7 ile Almanya, yüzde 9.6 ile Polonya ve yüzde 8.6 ile bir diğer komşu Yunanistan izledi. Bu liste, Bulgaristan'ın hem komşu ülkeler hem de Orta ve Batı Avrupa'daki geleneksel turizm pazarlarındaki cazibesini sürdürdüğünü kanıtladı.

TÜRK TURİSTLERİN DE GÖZDESİ

AB dışındaki diğer Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerin toplam içindeki payı ise yüzde 37.2 olarak ölçüldü. Bu kategorideki en dikkat çekici veri, Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısı oldu. Diğer Avrupa ülkelerinden gelen her 100 ziyaretçiden 41'inin Türkiye'den olması, iki ülke arasındaki güçlü turizm bağını bir kez daha vurguladı.

Turizm analistleri, bu büyümenin ardında yatan nedenler arasında, Bulgaristan'ın Karadeniz sahillerinin uygun fiyatlı tatil alternatifi sunması, doğal ve kültürel zenginlikleri ve komşu ülkelerle olan ulaşım bağlantılarının gelişmiş olmasını gösteriyor. Temmuz ayındaki bu güçlü performansın, ülkenin yaz turizm sezonunu genel anlamda başarılı bir şekilde kapatmasına öncülük etmesi bekleniyor.