Bulgaristan'da yeni enflasyon oranı belli oldu

Bulgaristan İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre Mart 2025’te yıllık enflasyon oranı yüzde 4 seviyesinde kaldı. Bu oran, Şubat ayındaki verilerle aynı seviyede kalsa da Aralık 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. Özellikle gıda ve alkolsüz içecekler, konut ve enerji ile sağlık hizmetlerindeki fiyat artışları enflasyonun yüksek kalmasında belirleyici oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyat artışı bir önceki aya kıyasla yüzde 5,3'e yükseldi. Şubat ayında bu oran yüzde 4,6 seviyesindeydi. Konut, su, elektrik, doğal gaz ve diğer yakıt kalemlerinde ise artış yüzde 6,2’ye çıktı. Bu oran, Şubat ayında yüzde 5,6 olarak kaydedilmişti. Sağlık harcamalarındaki fiyatlar da artış eğiliminde; Mart ayında yüzde 3,4'e ulaşan sağlık enflasyonu, Şubat ayında yüzde 2,7 düzeyindeydi.

Finlandiya enflasyonu duruldu

KÜLTÜR VE ULAŞTIRMADA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ

Bazı kalemlerde ise fiyat artışları yavaşladı. Eğlence ve kültür harcamalarındaki enflasyon Mart ayında yüzde 2,4 olarak ölçüldü. Bu oran Şubat’ta yüzde 6,1’di. Ulaştırma harcamalarındaki fiyat artışı da büyük ölçüde yavaşladı ve yüzde 0,5 seviyesine geriledi. Şubat ayında ulaştırma grubundaki enflasyon yüzde 2,1’di. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde ise fiyat artışı devam etse de yavaşlama gözlendi. Mart ayında bu gruptaki yıllık artış yüzde 7,1 olarak ölçüldü, Şubat ayında ise yüzde 7,4’tü.

İsveç üretiminde endişelendiren düşüş

AYLIK BAZDA FİYAT ARTIŞLARI YAVAŞLADI

Aylık bazda değerlendirildiğinde, tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 0,2 oranında arttı. Bu oran, Şubat ayında kaydedilen yüzde 0,6’lık artışa kıyasla daha düşük bir seviyeyi işaret ediyor. Bu durum, bazı sektörlerdeki fiyat baskısının geçici olarak hafiflediğini gösteriyor. Ancak temel harcama gruplarındaki artışlar sürdüğü sürece yıllık enflasyonun yüksek seyretmesi bekleniyor.

Yunanistan'da işsizlik son 16 yılın en düşük seviyesinde

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

Bulgar ekonomisi, Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir enflasyon seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Gıda ve enerji fiyatlarının küresel düzeyde yükselmesi, Bulgaristan gibi ithalata bağımlı ülkelerde enflasyonu artırıcı yönde etkiler yaratıyor. Ayrıca iç talepteki canlılık, fiyat artışlarını destekliyor. Bulgaristan Merkez Bankası’nın politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeden fiyatları izlemeye devam etmesi bekleniyor. Ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde bazı kalemlerdeki düşüşlerin daha belirgin hale gelmesi durumunda enflasyonun yavaşlayabileceğini öngörüyor.