Bulgaristan'dan gelen kilolarca kokain gümrük görevlilerine takıldı

Kaynak: İHA
Bulgaristan'dan gelen kilolarca kokain gümrük görevlilerine takıldı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye sokulmak istenen 3 kilo 510 gram kokain gümrük polislerinin kontrolünde yakalandı.

Bulgaristan'ın Sliven şehrinden Türkiye'ye gelen Bulgar vatandaşının sürdüğü araba , Kapıkule karşısındaki Bulgaristan sınırı çıkış noktasına geldi. Araç sürücüsünün şüpheli hareketlerinden kuşkulanan sınır memurları, arabanın detaylı bir gümrük incelemesini istedi.

ARACIN ÖN BÖLÜMÜNE GİZLEMİŞ

Gümrük personellerinin sağ ön lastiği ve metal kapağı yerinden çıkarması ile gizlenmiş paketlere ulaşıldı. Her biri siyah beze sarılmış ve şeffaf bir torbaya vakumla kapatılmış, belirtilmemiş üç paket bulundu.
Paketlerden birinin açılmasının ardından, saha uyuşturucu testinde kokaine reaksiyona giren beyaz toz halinde bir madde içerdiği ortaya çıktı. Kokainin toplam brüt ağırlığının 3 kilo 510 kilogram olduğu belirtildi.
Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma yapan gümrük müfettişi tarafından Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde yürütülen bir ön soruşturma başlattığı öğrenildi.

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