Bulgaristan'dan güvenlik temelli barış süreci teklifi

Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov, Bulgaristan’ın Ukrayna savaşındaki pozisyonunun Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile uyumlu olacağına dikkat çekerek, güvenlik temelli bir barış süreci önerdi. Zhelyazkov, güvenliğin sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için hayati olduğunu belirtti. Ayrıca, Ukrayna’daki savaşı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin olası geri çekilmesinin savaşın geleceği üzerindeki etkilerini tartışmak için yapılan Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

UKRAYNA VE AVRUPA GÜVENLİĞİ İÇİN KARARLI ADIMLAR

Başbakan Zhelyazkov, toplantının Ukrayna’daki savaşın gelişimini ve ABD’nin bölgedeki etkisinin ne olacağına dair çeşitli senaryoları incelediğini aktardı. Zhelyazkov, Bulgaristan’ın savaşa aktif ya da pasif bir şekilde dahil olamayacağını ve Avrupa Birliği ile ABD’yi müttefik olarak gördüklerini belirtti. Bulgar hükümeti, AB ve NATO içindeki ortaklarını güvenlik garantörü olarak kabul etmekte ve bu doğrultuda bir barış süreci talep etmekte.

Zhelyazkov’un açıklamaları, Bulgaristan’ın NATO’daki rolünü güçlendirmek ve ülkedeki güvenlik tehditlerine karşı koordinasyonu artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Bulgar hükümeti, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çözüm önerilerini de masaya koydu.

AVRUPA SAVUNMA BÜTÇESİ VE GELECEK STRATEJİLERİ

Avrupa Komisyonu, Avrupa’yı yeniden silahlandırma planını açıkladı ve 800 milyar Euro’luk bir bütçe önerdi. Bu bütçe, savunma alanında ulusal bütçelerin artırılmasını da içermektedir. Bulgaristan, bu öneriye katılım sağlamayı düşünüyor ve mevcut savunma bütçesinin GSYİH’nin %2.09’u kadar olması planlanıyor. Ancak, Bulgar askeri yetkililerinin talepleri bu oranı %2.5 seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

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SAVUNMA VE AVRUPA GÜVENLİĞİ İÇİN ORTAK BİR STRATEJİ

"Devlet güvenliği için savunma bütçesini artırmalıyız," diyen parti lideri Nikolay Denkov, Avrupa çapında ortak savunma politikalarına katılımın önemini vurguladı. Denkov, her ülkenin bireysel olarak savunma politikaları yürütmesinin yeterli olmayacağını ve Avrupa’nın ortak bir güvenlik yapısı oluşturması gerektiğini savundu. Bu bağlamda Bulgaristan’ın da bu yapıya dahil olması gerektiği ifade edilmiştir.

Denkov ayrıca, Bulgaristan’ın uluslararası diplomatik toplantılarda aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. “Güvenlik masasında yer almak, ülkemizin güvenliği için kritik önem taşır,” dedi.

BARIŞ İÇİN ACİL ADIMLAR

Bulgaristan’da barışın hızla sağlanması gerektiğine dair görüşler de dile getirildi. Sosyalist Parti'nin lideri Dragomir Stoynev, hükümetin halkın beklentilerine uygun bir pozisyon alması gerektiğini belirtti. Stoynev, Ukrayna’daki savaşın sadece Avrupa için değil, dünya için de büyük tehlikeler barındırdığını ifade etti. “Diplomatik yollarla barışı sağlamalıyız,” diyerek, savaşın uzamasının dünyadaki tüm ülkeler için daha fazla zarara yol açacağına dikkat çekti.

BULGARİSTAN İÇİN SAVUNMA BÜTÇESİ YÜKSELTİLMELİ

Bulgaristan’ın, savunma bütçesini artırarak Avrupa'nın ortak güvenlik politikalarına daha aktif katılması gerektiği vurgulanıyor. Savunma bütçesinin yükseltilmesi, Avrupa'nın güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olacak. Ayrıca, Bulgaristan’ın bu süreçte daha güçlü bir strateji geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor.