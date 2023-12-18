Bulgaristan'dan Rusya'ya 2024 yaptırımı

Kaynak: AA
Bulgaristan'dan Rusya'ya 2024 yaptırımı
Bulgaristan 2024 yılında Rusya yönelik yaptırımları artıracak. Buna göre ülke, Rus petrolünün rafinesini ve Rusya'dan petrol ithalatını sonlandırma kararı aldı.

Bulgaristan Haber Ajansında yer alan habere göre, Bulgaristan Meclisinin oy birliğiyle kabul ettiği karar doğrultusunda, 1 Ocak 2024 itibarıyla Rus petrolünün ithalatı, 1 Mart 2024 itibarıyla da Bulgaristan'daki tek petrol rafinerisi olan Rusya'nın kontrolündeki Lukoil Neftochim Burgas tarafından Rus petrolünün işlenmesi durdurulacak.

Böylelikle özel coğrafi konumu nedeniyle 2022'de Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya petrolüne uyguladığı ambargodan muaf tutulan Bulgaristan, muafiyet süreci sonlanmadan gerekli kararı Meclisten geçirdi.

Meclis ayrıca AB hukuku doğal gazın menşeinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi yürürlüğe koyana kadar, Rus doğal gazının Bulgaristan'a ithalatı ve Bulgaristan üzerinden transit geçişine uygulanan katkı payının kaldırılmasına karar verdi.

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