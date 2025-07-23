Bulgaristan'dan Türk vatandaşlarına müjde

Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, hükümet toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye ile olan turizm ilişkilerinde önemli bir eşiğin aşıldığını vurguladı.

Bakan Borşoş, “15 Temmuz itibarıyla Türk vatandaşlarına yönelik vize başvurularında önemli kolaylıklar sağlanacak. Vize süreleri uzatılarak, daha esnek ve hızlı bir süreç devreye alınacak,” dedi.

ARTIK 5 YILLIK VİZE ALMAK MÜMKÜN

Yeni uygulama kapsamında sadece kısa süreli vizeler değil, 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl geçerliliğe sahip uzun süreli vizeler de verilebilecek.

Ancak bu imkanlardan faydalanmak isteyenlerin geçmişte herhangi bir vize ihlali yaşamamış olması şart koşuluyor. Bu adımın, düzenli seyahat eden Türk vatandaşları için önemli bir kolaylık sunacağı belirtiliyor.

TURİZMDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Borşoş, vize süreçlerinin kolaylaştırılmasının yalnızca bürokratik engelleri azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda iki ülke arasındaki turizm iş birliğini de derinleştireceğini ifade etti. “Yeni sistem sayesinde kalış süreleri daha kolay yönetilecek, işlemler hızlanacak. Bu da turizm ilişkilerimizi daha sağlıklı ve verimli bir zemine taşıyacak,” sözleriyle yeni dönemin önemini vurguladı.

TÜRK TURİST SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, 2025 yılının ilk altı ayında Bulgaristan’a gelen Türk turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %60 oranında artış gösterdi.

Bu etkileyici yükselişin ardından gelen vize kolaylığı kararı, iki ülke arasındaki karşılıklı seyahat potansiyelini daha da yukarıya taşımaya hazırlanıyor.