Bulgaristan’da hükümetin euroya geçiş kararı, ülke genelinde protestoların yaşanmasına neden oldu.

Ulusal para birimi Leva’nın korunmasını talep eden vatandaşlar, Cumhuriyet Geçidi yolu üzerinde biraraya gelerek hükümete derhal istifa çağrısında bulundu.

Protestoyu organize eden gruplar, eylemi “ulusal egemenlik ve ekonomik bağımsızlığı savunmak için bir sivil itaatsizlik hareketi” olarak nitelendirdi.

ARBEDE YAŞANDI

Gösterinin yoğunlaşması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Eylemin başlamasından kısa bir süre önce, bazı göstericilerin yolu kapatma girişimi sebebiyle jandarma ve protestocular arasında arbede meydana geldi. Çıkan arbedeler neticesinde birkaç jandarma görevlisinin yaralandı.

TARİH BELLİ OLDU!



Bulgaristan’ın euroya geçiş kararına tepki gösteren halk, son haftalarda ülkenin farklı kentlerinde protesto düzenliyor. Göstericiler, 1 Ocak 2026 itibnarıyla euroya geçişin ulusal egemenliği ve ekonomik bağımsızlığı zayıflatacağını savunuyor. Ülkedeki birçok vatandaş Bulgar levasının korunmasını istiyor.