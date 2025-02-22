Bulgarlar Edirne’den ayağını kesti

Edirne’nin tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı esnafı, soğuk hava koşulları nedeniyle işlerinde büyük bir durgunluk yaşıyor. Bazı esnaflar, işlerinin düşüklüğü nedeniyle dükkanlarının camına devren kiralık yazıları astı.

BULGAR TURİSTLERİN GELİŞİ YAVAŞLADI, ALIŞVERİŞLERİ DÜŞTÜ

Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, Bulgar turistlerin eskisi gibi Edirne’ye gelmediklerini ve geldiklerinde de alışveriş yapmadıklarını belirtti. Sanış, Bulgar turistlerin alışveriş için Edirne’ye geliş furyasının sona erdiğini ve bunun esnafı olumsuz etkilediğini söyledi.

ESNAFIN KARŞILAŞTIĞI ZOR DÖNEM

Sanış, her yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarının genellikle durgun geçtiğini ancak bu yılın Eylül ve Ekim aylarından itibaren piyasada bir durgunluk olduğunu kaydetti. "Kışımız da biraz sona kalıyor, Şubat ayı bayağı soğuk geçiyor. İnsanların ısınma, barınma dertleri var. Giderleri çok fazla, bu da işlerimize yansıyor," diyerek işlerin durgun gittiğini ifade etti.

RAMAZAN BAYRAMI VE 2025 YILI ZORLU GEÇECEK

Alipaşa Çarşısı esnafı, yaklaşan Ramazan Bayramı’na dair belirsizlik yaşıyor. Esnaf, bu bayramın eski bayramlara benzemeyeceğini düşünüyor. Sanış, "2025 yılı esnaf için biraz zor geçecek. Allah hepimizin yardımcısı olsun," dedi.

TÜRKİYE'NİN CAZİBE MERKEZİ OLMASI ZORLAŞTI

Sanış, Türkiye’nin düşük enflasyon ve yüksek kur politikalarıyla bir cazibe merkezi haline geldiğini ancak son zamanlarda artan fiyatlar ve enflasyon nedeniyle bu cazibenin kaybolduğunu belirtti. Bu durumun Alipaşa Çarşısı esnafı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.