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Bulgarlar ucuz ülke Türkiye'ye şimdi de okul alışverişi için geldi

Edirne’ye akın eden Bulgar turistler ‘Pasaportsuz geçiş hakkı’ ile bu kez okul alışverişleri yaptılar.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 13:53
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 13:57
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Bulgarlar ucuz ülke Türkiye'ye şimdi de okul alışverişi için geldi. Semt pazarı kuruldu

Bulgarlar ucuz ülke Türkiye'ye şimdi de okul alışverişi için geldi
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Okulların açılmasının ardından aileler kırtasiye masraflarından yakınıyor. Derinleşen ekonomik krizle vatandaşlar adeta boğuşuyor. Bulgar Levası’nın TL karşısında değer kazanmasının ardından Bulgarsitan’daki vatandaşlar Edirne’ye akın etmişti.

Öte yandan Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgarlar Edirne’ye günübirlik alışveriş için gelerek rafları boşalttı.

ŞİMDİ DE OKUL İHTİYAÇLARI İÇİN GELDİLER

Türkiye’den eczane, market, kozmetik ihtiyaçlarını karşılayan Bulgarlar şimdi de okul alışverişi için geldi. AKP’nin ekonomi politikaları nedeniyle Türk lirasının değer kaybı ve alım gücünün düşmesiyle vatandaş temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamazken, Türkiye yurtdışından gelenler için adeta pazar yerine dönüştü.

EDİRNE BULGARLAR İÇİN ‘SEMT PAZARI’ OLDU

Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparken, okulların açılmasına sayılı günler kala listelerine çocuklarının okul ihtiyacını da ekledi. Edirne’deki kırtasiyecilerin önünde son günlerde kuyruk oluşturan Bulgarlar, defterden kaleme, çantadan klasöre kadar birçok okul malzemesini satın alıyor.

Kırtasiyeci Metin Erbayraktar, Bulgaristan’dan çok sayıda turistin okul alışverişini yapmak için geldiğini belirterek, Edirne’de herkese, hatta Trakya’ya bile çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Normal vatandaş ne alıyorsa Edirne’den, Trakya’dan götürüyorlar. Biz de kırtasiye ve ambalaj ürünleri sattığımız için onları alıyorlar. Okul alışverişlerini de yapıyorlar. Defter, çocukların okul boyama işleri, sözlük, boyama kitapları da veriyoruz. Çanta, okul malzemeleri, klasör, karton, kalem, hepsini veriyoruz. Türk müşterilerimiz de tabii ki var ama Bulgaristan’ın da geliyor olması bizleri de rahatlatıyor. Epey müşteri var, Bulgar’dan da gelen çok dedi.

“KENDİ ÜLKELERİNE GÖRE DAHA UYGUN”

Kırtasiyeci Ahmet Murat Aladağ ise, Bulgaristan’dan gelen müşterilerimiz var. Bizden kırtasiye ihtiyacını karşılıyorlar. Eksiklerini alıyorlar. Bayağı bir alışverişleri var. Genel ihtiyaçlarının çoğunu alıyorlar. Ekseri defter satıyoruz, diğer sarf malzemeler, kalem, tükenmez kalem. Özellikle onlarda tükenmez kalem çok yaygın. Silinebilir tükenmez kalem ve normal tükenmez kalemlerden fazlasıyla satıyoruz. Daha uygun geliyor kendi ülkelerine göre diye konuştu.

“CAZİP GELİYOR”

Kırtasiyeci Tamer Dillek de ürün fiyatlarının Bulgaristan’dan gelenlere döviz kuru nedeniyle cazip geldiğini söyledi. Dillek, Geliyorlar, bazı istedikleri malzemeler oluyor. Buradaki malzemeler daha hoşlarına gidiyor. Fiyatlar da döviz kurlarına uygun olduğunu için cazip geliyor. Onlara da satışımız oluyor. Defter, kalem, kalemtıraş, bildiğimiz kırtasiye malzemelerini alıyorlar. Hesaplarına bakıyorlar, uygunsa alıyor. Uygun geldiği için de alışveriş yapıyorlar. Son dönemde arttı. Giriş kimlikle olduğu, onların da okul sezonu yaklaştığı için geliyorlar, alışverişlerini yapıp gidiyorlar. Biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Esnafa bu zaman da iyi yansıyor. Çünkü alışveriş oluyor, hareket oluyor. Yerli müşterilerimiz de var, onlar da geliyor. Hepsi bir anda yansıyor diye konuştu.

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Vatandaş
11.09.2022 14:32
Bulgarlar bizi kıskanıyor.  
 
Deli İbrahim
11.09.2022 14:30
Çalıyorlar ama çalışıyorlar diyenlere kapak olsun bu haber. Minimum kırtasiye alışverişi 2000 TL  
 
Senol
11.09.2022 14:15
Ah birde kendi vatandaşına ucuz olsa...nerde o günler  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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