Bulgur dolu tencereden silah çıktı

Olay, Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde ruhsatsız silah bulunduğu yönündeki istihbarat bilgisi üzerine düzenlediği operasyonla ortaya çıktı.

Polis ekipleri, Samet B.'nin evine yaptığı baskında, salonda bulunan bulgur dolu tencerenin içine gizlenmiş bir tabanca ve 8 mermi buldu. Ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi ve Samet B. gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Samet B., "Hasımlarım var, kendimi korumak için silahı orada saklıyordum" diyerek kendini savundu.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tabanca, detaylı inceleme yapılmak üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.