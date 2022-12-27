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Seçim yaklaştıkça her taraftan doğal gaz fışkırıyor. Bulunan gazlar bir daha bulundu

Seçim yaklaşıyor...Seçim yaklaştıkça da ülkenin her yerinden petrol özellikle de gaz fışkırıyor. Yıllardır bulunan doğalgaz ve petrol yatakları tek tek derlendi. Bakın sonuçlarına

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 13:13
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Bulunan gazlar bir daha bulundu Seçim yaklaştıkça her taraftan doğal gaz fışkırıyor

Seçim yaklaştıkça her taraftan doğal gaz fışkırıyor. Bulunan gazlar bir daha bulundu
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Türkiye’nin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklükte bir doğalgaz rezervi keşfedildiği iddiası bir kez daha gündemde.

Türkiye'de özellikle seçim dönemlerinde "doğalgaz-petrol bulundu" haberleri yandaş medyanın manşetlerini kaplıyor.

Journo'da yer alan haberde, şimdiye kadar doğalgaz, petrol ve kömür gibi enerji rezervlerinin tespit edildiği yönündeki haberleri derledi.

Sadece Akçakoca açıklarında doğalgaz bulunduğu iddiası bile birkaç yılda bir gündeme getiriliyor.

Bu haberlerden bazıları şöyle:

1. Hürriyet: Akçakoca’da doğalgaz bulundu (9 Eylül 2004)

Akçakoca açıklarında doğalgaz bulundu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Osman Saim Dinç, Akçakoca açıklarında yapılan sondaj sonucu, Karadeniz’in ilk ekonomik ve ticari doğalgaz keşfini yaptıklarını açıkladı. Yıl sonuna kadar ciddi yatırımlar yapılarak, doğalgaz karaya çıkartılacak. (Kaynak)

2. DHA: Akçakoca’da doğalgazdan sonra petrol umudu (26 Kasım 2006)

TPAO Üretim Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul, Türkiye’nin Karadeniz’de bulunan ilk doğalgaz üretim tesisinde sona doğru gelindiğini, açıklarda ve daha derinlerde petrol bulacaklarından emin olduklarını söyledi. (Kaynak)

3. AA: Karadeniz doğal gazı devreye girdi (20 Mayıs 2007)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Akçakoca açıklarında çıkartılan doğalgazın Türkiye’de konutlarda tüketilen doğalgazın onda birini karşılayabildiğini söyledi. (Kaynak)

4. Sabah: Karadeniz’de petrol ağa takıldı (26 Ağustos 2007)

Müjdeli haber önceki gün Meclis’te Cumhurbaşkanlığı 2. tur oylaması yapılırken geldi. Muharrem Sarıkaya, Enerji Bakanı Hilmi Güler’in verdiği müjdeli haberi yazdı. (Kaynak)

5. Sabah: Sakarya’da doğalgaz bulundu (15 Mayıs 2009)

Kaynarca ilçesinde, TPO tarafından yapılan sismik araştırmalar sonrasında bölgede doğalgaza rastlanınca sondaj çalışması başlatıldı. TPAO bir süre önce Karadeniz Akçakoca açıklarında doğalgaz bulunması üzerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı aynı hat boyunda araştırma yaptı. 

6. AA: Yeni doğalgaz rezervi bulundu (17 Haziran 2010)

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Batı Karadeniz açıklarında sürdürdüğü doğalgaz arama çalışmaları sırasında 1.600 metre derinlikte yeni rezerv bulunduğu bildirildi. Akçakoca sahilinin yaklaşık 14 kilometre açığında, denizin 100 metre derinliğinde yeni bir kuyu açılarak sondaj çalışması başlatıldı. (Kaynak)

7. AA: TPAO’dan sevindiren Akçakoca açıklaması (29 Mart 2011)

TPAO’dan Akçakoca’daki üretim platformuyla ilgili güzel haber geldi. Üretim Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul, Düzce’nin Akçakoca İlçesi açıklarındaki 4’üncü doğalgaz üretim platformunun devreye girmesiyle günlük 250 bin metreküp olan doğalgaz üretimlerinin 600 bin metreküpe çıktığını söyledi. (Kaynak)

8. Bakan Yıldız: Petrol bulduk ama çıkaramıyoruz (25 Ağustos 2012)

Akçakoca açıklarındaki doğalgaz platformunda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hakkâri civarlarında önemli miktarda petrol bulgusuna ulaştıklarını kaydetti. Yıldız, “Ancak hem özel sektör hem de TPAO petrolü terör nedeniyle aramaya başlayamadı” dedi. (Kaynak)

9. Milliyet: Karadeniz, petrol ve doğalgazda yeni merkez (10 Mart 2013)

Enerji savaşlarının yeni merkezi Karadeniz oluyor. Exxon-Mobil, Shell, Chevron, Total, OMV, Rosneft, Petrobras ve Repsol gibi küresel oyuncuların bölgeye akın etmesi “Karadeniz’de ciddi petrol ve doğalgaz rezervi” olduğuna dair tezleri güçlendiriyor. (Kaynak)

10. Bakan Dönmez: Akçakoca’da bir doğalgaz keşfi oldu (29 Haziran 2020)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye Petrolleri’nin kendi sondajıyla Akçakoca’da bir doğalgaz keşfi oldu. Rezerv yakaladılar. Üretim de yapılıyor. Batı Karadeniz tarafında böyle bir keşfimiz ve üretimimiz var. Karadeniz’den o açıdan biraz daha ümitliyiz” dedi. (Kaynak)

Yıllarara göre bulunan petrol ve doğalgaz rezervleri

Müjde haberlerinin köklü tarihi

Son yıllarda Akçakoca dışındaki birçok bölgede de büyük miktarda enerji rezervi keşfedildiğine yönelik haberlerin iktidar medyasında özellikle seçimlerden önce gündeme getirildiği vurgulanıyor.

 

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,,,,,
27.12.2022 14:34
Koklamalık kullanırsan karın ağrısı baş dönmesi yapar sakın kullanmayın…  
 
E
27.12.2022 14:29
Akp seçmeni gaza gelmeyi sevdiği için seçmenine gaz veriyor  
 
düşünüyorum
27.12.2022 14:26
Günlüğü bir milyon dolara karadenizde aylarca dolaşıp buralarda gaz yok sonucuyla biten onlarca çalışma ilk kez milli imkanlarla sonuçlandı çok şükür.  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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